POL-EL: Börger - Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Börger (ots)

Am Sonntag kam es auf der Waldstraße in Börger zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 18-jährige Fahrer eines Opel war gegen 8 Uhr in Richtung Surwold unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Opel kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille. Zudem ist der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

