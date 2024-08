Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Saisonauftakt auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Freitagabend, 9. August 2024, startet auch im Fritz-Walter-Stadion die neue Saison in der 2. Bundesliga. Als ersten Gast begrüßt der 1. FC Kaiserslautern die Spielvereinigung Greuther Fürth auf dem Betzenberg. Angepfiffen wird die Partie um 18:30 Uhr.

Nach Angaben des Veranstalters wurden im Vorverkauf etwas mehr als 38.000 Tickets erworben. Insgesamt werden bis zu 43.000 Besucher erwartet, darunter auch einige des Gastvereins aus Franken.

Aufgrund der hohen Besucherzahl in Verbindung mit dem gleichzeitig stattfindenden Wochenend- und Feierabendverkehr empfiehlt die Polizei bei der An- und Abreise entsprechend Zeit einzuplanen und sich auf Verkehrsbeeinträchtigungen einzustellen.

Aufgrund einer neuen Regelung dürfen seit der neuen Saison nur noch Bewohner mit einer Ausnahmegenehmigung an Spieltagen auf dem Betzenberg parken. Diese Regel gilt ab zwei Stunden vor dem Spiel bis zwei Stunden nach Spielende. Eine entsprechende Beschilderung ist vorhanden. Fahrzeughalter die sich nicht an diese Vorschrift halten, werden von Mitarbeitenden der Stadt Kaiserslautern kostenpflichtig verwarnt. Daher unser Tipp: Steigen Sie besser auf die vorhandenen Shuttle-Busse um. Die "Park & Ride"-Parkplätze befinden sich, wie gewohnt, im Bereich Kaiserslautern-Ost ("Schweinsdell") und an der Universität Kaiserslautern. Nähere Infos hierzu finden Sie auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt/. Darüber hinaus steht der Messeplatz als Parkraum zur Verfügung. Insbesondere den Gastfans empfehlen wir, diesen Bereich anzufahren. Von hier sind es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion.

Sollten Sie mit dem Auto anreisen, planen Sie genügend Zeit ein, da es aufgrund des erwarteten Fußgängeraufkommens rund um den Elf-Freunde-Kreisel zu Straßensperrungen für den Fahrzeugverkehr kommen kann. Dadurch soll den Fußballfans, die zu Fuß auf dem Weg zum Betzenberg sind, ein gefahrloses Passieren des Kreisels gewährt werden. Zudem befindet sich in der Hegelstraße aktuell eine Baustelle. Daher wird vor dem Spiel von der Straße "Zum Betzenberg" bis zum Parkplatz Süd in der Hegelstraße eine Einbahnstraßenregelung eingeführt. Die Einfahrt hierfür erfolgt nach Kontrolle nur mit der entsprechenden Parkberechtigung für die Parkplätze Süd 1, West 1 und West 2. Auch nach dem Spiel ist hier eine Besonderheit zu beachten. Die Einbahnstraßenregelung wird umgekehrt. Die Parkplätze Süd 1, West 1 und West 2 werden allerdings erst circa eine Stunde nach Spielende öffnen können. Beachten Sie dies bitte bei der Planung Ihrer Abreise. Seitens der Deutschen Bahn werden am Spieltag zusätzliche Züge eingesetzt. Die Informationen finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Bahn unter https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/fanecke/angebot.

Allgemeine Informationen zu Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern. Einsatzbegleitende Informationen veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz am Spieltag unter dem Hashtag #FCKSGF auf X (vormals Twitter) auf seinem Kanal @polizei_kl.

Die Bundespolizei und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise, einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern sowie eine spannende Saison mit einem fairen Miteinander in und außerhalb des Stadions. |clm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell