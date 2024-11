Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Pößneck (ots)

Am Sonntag, gegen 13.40 Uhr, befuhr der 72-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck den Wernburger Weg und beabsichtigte an der Molkereibrücke weiter geradeaus zu fahren. Hierbei übersah er die, aus dem Turmgelänge in Richtung Friedrich-Engels-Straße fahrende, vorfahrtsberechtigte 18-jährige Fahrerin eines PKW und stieß im Kreuzungsbereich mit ihr zusammen. Beide Fahrzeugführer sowie eine 68-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

