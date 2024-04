Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2024

Heilbronn (ots)

Jagsthausen: Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Nach einer massiven körperlichen Auseinandersetzung am 14. April 2024 in einem Lokal in Jagsthausen wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Der 25-Jährige und der 54-Jährige sollen gemeinsam am Tattag gegen 2.50 Uhr eine Personengruppe in dem Lokal in der Hauptstraße angegriffen haben. Zuvor kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der jüngere der beiden Tatverdächtigen soll mit einem Schlagwerkzeug auf den Kopf zweier 19- und 29-jährigen Kontrahenten eingeschlagen haben, während der ältere Tatverdächtige mit den Fäusten auf einen 37-jährigen Mann eingewirkt haben soll. Der 29-jährige Mann erlitt durch die Schläge lebensgefährliche Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Die 19- und 37-Jährigen wurden ebenfalls mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am 18. April 2024 an ihren Arbeitsplätzen durch die Kriminalpolizei Heilbronn festgenommen.

Die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkten Haftbefehle gegen den 25-Jährigen wegen des versuchten Totschlags und gegen den 54-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden am Freitag, den 19. April 2024, durch das Amtsgericht Heilbronn im Rahmen der Haftvorführung in Vollzug gesetzt. Die Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

