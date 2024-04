POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Niederstetten: Bei Unfall leichtverletzt Ein Nissan Micra und ein VW Golf kollidierten am Dienstagvormittag in Niederstetten. Die 62-jährige Fahrerin des Nissan war gegen 10.30 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach links in die Oberstetter Straße in Richtung Vorbachzimmern ...

