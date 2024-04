Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruchsversuch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte versuchte in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Bäckerei in Bad Rappenau einzubrechen. Zwischen Montagabend, 18.05 Uhr, und dem nächsten Morgen, 6.30 Uhr, manipulierte der Täter an der Glastür des Gebäudes in der Kirchenstraße. Die Türe hielt allerdings stand, weshalb die Person nicht ins Innere gelangte. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Ellhofen: Fassade von Sporthalle beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende die Fassade einer Sporthalle in Ellhofen. Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, zerstörten der oder die Täter drei Fassadenplatten an dem Gebäude in der Raiffeisenstraße und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Gefahrguttransportkontrollen im Hafengebiet

Die Wasserschutzpolizeistation Heilbronn führte am Dienstag, 23. April 2024 in der Zeit von 09:00-13:00 Uhr im Hafengebiet Verkehrskontrollen durch. Bei der Kontrolle wurden gezielt Gefahrguttransporter überprüft. Die Kolleginnen und Kollegen der Wasserschutzpolizei wurden bei dieser Kontrollaktion personell von den Verkehrspolizeiinspektionen der Polizeipräsidien Heilbronn und Aalen, so wie von der Wasserschutzpolizeistation aus Stuttgart unterstützt. Sie alle sind speziell für solche Kontrollen geschult.

Insgesamt wurden dabei 32 Fahrzeuge überprüft. Die Bilanz der Kontrolle: Bei sieben Fahrzeugen stellte die Polizei Verstöße gegen die Landungssicherungspflicht fest. In einem Fall wurde gegen die Aufzeichnungspflicht in Bezug auf die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. In drei Fällen stellten die Beamtinnen und Beamten auch Verstöße gegen die geltenden Lenk- und Ruhezeiten fest. Dabei wurde einem Fahrer aufgrund eklatanter Unterschreitung der nötigen Ruhezeit die Weiterfahrt sofort untersagt. Ihm ordnete die Polizei aus Sicherheitsgründen umgehend eine Ruhezeit bis zum nächsten Morgen (24. April 2024) an. Im Zusammenhang mit der Kontrolle eines anderen Lkw wurde ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt, denn ein Arbeiter wurde offenbar illegal von seiner Firma beschäftigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell