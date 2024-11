Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 23.11.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit Tier

Zetel

Auf der Friedeburger Straße (B437) in Richtung Marx kommt es am 23.11.24, gegen 20.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Hund. Der Hund wird in der Folge des Unfalls leider schwerstverletzt und muss durch einen Tierarzt eingeschläfert werden. Der/Die Hundehalter/in ist aktuell unbekannt. Bei dem Hund handelt es sich um einen Mischling, Rüde, ungefähr kniehoch mit einem schwarzen Halsband mit bunten Knochenabbildungen darauf. Der bisher unbekannte Hundehalter möge sich bitte mit der Polizei in Varel in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell