Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Aktionstage zur Bekämpfung des Taschendiebstahls

Kreis Kleve (ots)

Die Polizei im Kreis Kleve beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an den Aktionstagen der nordrhein-westfälischen Polizei zur Bekämpfung des Taschendiebstahls, die in der 41. Kalenderwoche (7. bis 13.Oktober 2024) stattfinden. Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalprävention werden am:

- Montag (07. Oktober 2024) in Kalkar am Einkaufszentrum an der Gocher Straße/Bahnhofstraße, von 08:00 bis 12:00 Uhr

- Donnerstag (10. Oktober 2024) in Emmerich am Rhein, am Neumarkt 16 vor dem Supermarkt, von 08:00 bis 12:00 Uhr

für Sie vor Ort sein und klären Sie gemäß dem Motto "Augen auf - Taschen zu" zum Thema Taschendiebstahl auf.

Neben der Information zu Taschendiebstählen stehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei beiden Veranstaltungen natürlich auch für andere Fragen rund um die Vorbeugung vor Straftaten zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

Weitere Informationen finden Sie hier: https://stop-pickpockets.eu/Webs/SPP/DE/Home/home_node.html(sp)

