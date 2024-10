Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Vermeintliches Diebesgut gefunden

Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Anfang September hat eine Spaziergängerin an der Hervorster Straße in Höhe des Nierswanderwegs einen Eimer mit sakralen Gegenständen gefunden. Nachdem sie die Gegenstände u.a. zwei Kelche der Polizei übergeben hat, liefen die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei an. Bisher konnte aber noch kein Eigentümer und kein Tatort ermittelt werden, so dass die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit wendet und fragt, wem gehören diese sakralen Gegenstände und wurden sie gestohlen? Hinweise werden telefonisch unter 02823 1080 angenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell