POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 22.11. - 24.11.2024

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Schortens

Am 22.11.2024, gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw im Bereich Schortens an der Kreuzung Bahnhofstraße/An der alten Bundesstraße. Die 20-jährige Unfallverursacherin befuhr dabei die Bahnhofstraße aus Richtung Heidmühle kommend in Richtung Grafschaft. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches Bahnhofstraße/B210 übersah diese den Pkw eines vorfahrtberechtigten 23-Jährigen, der die alte B210 in Richtung Jever befuhr. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurden der Fahrzeugführer des vorfahrtsberechtigten Pkw und dessen 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Neben Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurde zudem eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen beschädigt.

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sande

Am frühen Abend des 23.11.2024 wird die Polizei zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Erlenweg in Sande gerufen. Das geschädigte Ehepaar hat nach Rückkehr zur Wohnanschrift festgestellt, dass dort gewaltsam durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zugang zum Objekt erlangt und das Innere des Hauses nach Diebesgut durchsucht wurde. Es wird Schmuck und Tafelsilber aus dem Haus entwendet. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-7449-0 in Verbindung zu setzen.

Pkw prallt alleinbeteiligt in Hauswand, Fahrer alkoholisiert

Am Morgen des 24.11.2024, um 03:27 Uhr, wird die Polizei Jever zu einem Unfall in der Dorfstraße in Cleverns gerufen. Dort sei ein Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Hauswand geprallt, wodurch erheblicher Sachschaden am Fahrzeug und der Zugangstür zum Haus entstand. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,55 Promille. Der Führerschein des Fahrers wird beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer verletzt sich durch das Unfallgeschehen leicht, ohne weiter medizinisch behandelt werden zu müssen. Sein 23-jähriger Beifahrer bleibt unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wird von der Unfallstelle abgeschleppt.

Brand eines Pkw auf Firmengelände in Jever

Am 24.11.2024, um 06:14 Uhr, alarmiert eine Anwohnerin die Polizei, da sie auf einem nahegelegenen Firmengrundstück im Hooksweg in Jever starken Feuerschein wahrnimmt. Durch die eingesetzten Beamten kann vor Ort festgestellt werden, dass ein auf dem Firmengelände abgestellter Pkw in Vollbrand steht. Der Pkw wird durch das Feuer komplett zerstört. Das schnelle Eingreifen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr kann eine Schadensausweitung verhindern, so dass keine Gebäude- oder Personenschäden eintreten. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache sind seitens der Polizei aufgenommen worden.

