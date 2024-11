POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 22.11.-24.11.2024

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen Am Freitagmittag ereignet sich an der Einmündung Oldenburger Weg / Potenburger Weg ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer übersah den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde der Pkw auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Insgesamt werden fünf Personen bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden der vier Fahrzeuge wird auf ca. 31.000 Euro geschätzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag wird ein 39-jähriger Fahrzeugführer in der Werftstraße durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei einer Überprüfung wird festgestellt, dass der Pkw-Führer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird ein 36-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Peterstraße kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,31 Promille. Eine Einleitung eines Strafverfahrens und die Beschlagnahme des Führerscheins sind die Folge. Hier wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl von Geldbörse

Am Samstagmittag kommt es zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt in der Hundertwasserallee. Dabei wird einer 89-jährigen Dame die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Die Geldbörse kann später auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes aufgefunden werden. Das Bargeld und eine EC-Karte des Opfers fehlten jedoch.

Stationäre Versammlung auf dem Rathausplatz Wilhelmshaven Am Samstag den 23.11.2024 wird eine zuvor bei der Stadt Wilhelmshaven genehmigte stationäre, pro palästinensische Versammlung unter dem Motto "Für den Frieden und gegen den Krieg" zwischen 12:00 - 15:20 Uhr abgehalten. Es nehmen ca. 60 Teilnehmer teil. Die Versammlung verläuft aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

