BPOL NRW: Bundespolizei überwältigt Mann mit Messer

Mönchengladbach (ots) - Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten in der Nacht von Sonntag auf Montag (21./22. Juli) auf dem Bundespolizeirevier einen Mann (49) fest. Der Festgenommene wurde per Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gesucht. Die Beamten übergaben ihn an die nächste Justizvollzugsanstalt. Der 49-jährige ...

