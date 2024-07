Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mönchengladbach Hauptbahnhof - Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Mönchengladbach (ots)

Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten in der Nacht von Sonntag auf Montag (21./22. Juli) auf dem Bundespolizeirevier einen Mann (49) fest. Der Festgenommene wurde per Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gesucht. Die Beamten übergaben ihn an die nächste Justizvollzugsanstalt.

Der 49-jährige Deutsche erschien auf der Wache der Bundespolizei und gab an, dass er einer Körperverletzung zum Opfer gefallen sei und nun eine Strafanzeige erstatten wolle. Nach der Personalienfeststellung wurde bekannt, dass der Mann polizeilich nicht unbekannt war. Vor einiger Zeit beging er einen Diebstahl in einem Kaufhaus. Zu seiner Hauptverhandlung erschien er nicht, sodass es nun zur Ausschreibung seiner Festnahme kam. Die Beamten nahmen das Körperverletzungsdelikt auf, nahmen den Gesuchten fest und übergaben ihn an die Justizvollzugsanstalt.

