LPI-J: Uneins trotz geführter Absprachen

Jena (ots) - Am frühen Montagmorgen stellte ein Anwohner in der Ernst-Zelinski-Straße den Diebstahl seines Mopeds fest. Das hellgrüne Fahrzeug der Marke Simson stand in der Straße mit Kettenschloss und Lenkerschloss gesichert. Das hinderte den bislang unbekannten Dieb jedoch nicht daran, das Moped zu entwenden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

