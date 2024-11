Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandursachenermittlungen im Laufe des heutigen Montags nach Feuer an Skilift

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitagabend kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand an der Skilifthütte Neuhaus am Rennweg. Dabei wurden u.a. die Steuerungsanlagen sowie Elektronik des Skiliftes vollständig zerstört. Im Laufe des heutigen Montags begibt sich der Brandursachenermittler der KPI Saalfeld zum Einsatzort, um Hinweise auf die Entstehung des Brandes zu erhalten. Zur Schadenshöhe können momentan noch keine Angaben gemacht werden- bei Bekanntwerden von Ursache und Sachschaden wird eigenständig nachberichtet.

