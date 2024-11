Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alleinunfall mit schwerverletztem PKW-Fahrer

Arnsberg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Arnsberger schwer verletzt wurde. Der 82-jährige Mann befuhr die Straße ,,Zum Schützenhof" in absteigender Fahrtrichtung und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst einen Bauzaun und kam an einer Hauswand zum Stehen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell