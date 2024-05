Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gestohlenes Gepäck geortet - Bundespolizei und Polizei Hamm überführen Tatverdächtigen in Unterkunft

Hamm (ots)

Weil er seinen gestohlenen Computer orten konnte, hat ein 26-Jähriger den Großteil seines gestohlenen Gepäcks zurückbekommen.

Der Dortmunder fuhr am frühen Dienstagabend (14. Mai) mit dem Zug von Dortmund nach Berlin. Sein Gepäck hatte er über seinem Sitzplatz verstaut, während er sein Fahrrad in einem anderen Wagen unterbringen musste. Dass er dabei von drei Männern beobachtet wurde, hatte er bemerkt, zumal die Männer ihn ansprachen und sich abwechselnd entfernten, um kurz darauf wieder zurückzukehren.

Als der Mann sein Fahrrad verstaut hatte, bemerkte er beim Halt in Hamm, dass sein Gepäck gestohlen worden war. Sein Verdacht gegen die drei Männer wurde von Zeugen gestützt. Der Bestohlene verließ in Hamm den Zug, um bei der Bundespolizei eine Diebstahlanzeige zu erstatten. Während der Anzeigenaufnahme konnte er seinen Laptop in einer Unterbringungseinrichtung in Hamm orten.

Mit je einem Streifenwagen fuhren Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Hamm zu der Unterkunft, wo der Bestohlene einen der drei Männer, einen 34-jährigen Algerier aus Hamm, eindeutig wiedererkannte. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden die Beamten große Teile des Diebesgutes inklusive des Laptops. Neben einigen anderen Sachen blieb das Portemonnaie des Geschädigten mit Ausweisen und 25 Euro Bargeld verschwunden.

Gegen den Tatverdächtigen und seine bislang unbekannten Begleiter wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eröffnet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell