POL-HSK: Falsche Polizisten am Telefon, Betrüger machen sich Traueranzeigen zu Nutze, erneuter Hinweis der richtigen Polizei

Immer wieder rufen Betrüger an und geben sich als Polizisten aus. Die Polizei warnt vor den Maschen. Montag kam es zu wieder zu so einem Anruf in Arnsberg. Die Betrüger haben es auf Geld und Wertgegenstände abgesehen. Die Betrüger gehen mit verschiedenen Maschen vor: Teilweise berichten sie von einem Unfall von Angehörigen und verlangen Geld als Kaution um eine bevorstehende Haft zu verhindern (sogenannter Schockanruf). Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Schockanrufen im Zusammenhang mit Traueranzeigen. Die Betrüger nutzen die emotionale Ausnahmesituation aus und üben Druck auf die Angehörigen aus. In anderen Fällen berichten Betrüger von angeblichen Einbrüchen und gaukeln vor, Wertgegenstände der Anwohner in Verwahrung nehmen zu wollen. Aber auch mit der WhatsApp-Betrugsmasche "Ich habe eine neue Nummer" oder dem Versprechen vom Gewinn bei Glücksspiel versuchen sie, an Geld zu kommen. Die Polizei rät: - Legen Sie bei den geringsten Zweifeln auf und wählen sie selber die 110! - Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren Vermögenswerten Preis! - Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen hohe Geldforderungen gestellt werden, insbesondere wenn die Anrufer Druck ausüben oder eine emotionale Notlage ausnutzen. - Versuchen Sie, die betreffende Person selbst zu erreichen, um die Angaben zu überprüfen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Vermeiden Sie es, in der Traueranzeige die eigene Anschrift oder die des Verstorbenen anzugeben. Nennen Sie stattdessen die Kontaktdaten des Bestattungshauses. So finden eventuelle Kondolenzbriefe trotzdem den Weg zu den Angehörigen und Sie vermeiden ungebetene Gäste in den eigenen vier Wänden.

