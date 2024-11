POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Auto

Arnsberg (ots) - An der "Clemens-August-Straße" ist am Wochenende in ein Autohaus eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag, 12:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Ob die Einbrecher Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Die Täter sind in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer ...

mehr