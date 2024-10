Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaschinen gestohlen

Von Samstag auf Montag machten Einbrecher in Mietingen Beute.

Ulm (ots)

Der Baucontainer stand am Ortseingang von Mietingen in der Baltringer Straße an einer Baustelle. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 9 Uhr Uhr knackten die Unbekannten das Schloss an dem Container. Darin befanden sich mehrere hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Die machten sich die Einbrecher zu ihrer Beute. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hofft, dass Zeugen auf die Diebe aufmerksam wurden und Hinweise geben können.

