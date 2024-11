Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Werkstatt, Polizei identifiziert 21-jährigen Fahrer des vermeintlichen Fluchtfahrzeugs

Meschede (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sind jetzigen Erkenntnissen nach zwei Täter in eine Werkstatt "Im Schwarzen Bruch" eingebrochen. Gleichzeitig wartete ein 21-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel gegen 04:45 Uhr in einem Auto an der Werkstatt. Die Polizei hat diesen Mann identifiziert, vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Sein Auto und andere Beweismittel sind sichergestellt worden. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass sich zwei weitere Männer gewaltsam Zugang in die Werkstatt verschafft haben. Sie stehen im Verdacht, Bargeld entwendet zu haben und dann geflüchtet zu sein. Die Ermittlungen dauern an. Der 21-Jährige ist nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell