Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma

Brilon (ots)

In der Nacht zu Montag waren unbekannte Einbrecher in einer Firma an der "Keffelker Straße". Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23 Uhr bis Montag 01:30 Uhr haben sie sich gewaltsam Zutritt verschafft. Ob die Täter auch Beute machten, wird derzeit noch ermittelt. Nach Zeugenangaben ist im Tatzeitraum ein dunkles Auto in der Nähe des Tatortes gesehen worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen.

