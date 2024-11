Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht mit schwer verletzter Reiterin

Schmallenberg (ots)

Drei Reiterinnen ritten mit ihren Pferden am Samstagnachmittag auf einem unbefestigten Wirtschaftsweg von Bödefeld in Richtung Brabecke. Gegen 14:25 Uhr kam den Reiterinnen ein Motocrossfahrer entgegen. Dieser fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit sehr nah an den Pferden vorbei, obwohl die Reiterinnen per Handzeichen um langsamere Fahrweise gebeten hatten. Dies hatte zur Folge, dass ein Pferd scheute und mit der Reiterin stürzte. Die 46-jährige Reiterin aus Bödefeld wurde trotz der Benutzung eines Reithelms schwer am Kopf verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der Motorradfahrer trug nach Angaben der Zeugen eine Sturmhaube und schwarze Oberbekleidung. Der Helm hatte auffällige neongelbe Streifen um das Visier herum. Hinweise auf den unbekannten Motorradfahrer nimmt die Polizei unter der Tel.Nr. 0291-9020-0 entgegen.(bw)

