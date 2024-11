Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Überholt trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht!

Sundern (ots)

Am Freitag, den 08. November, kam es gegen 13:10 Uhr zwischen Balve-Langenholthausen und Sundern-Amecke zu einer gefährlichen Verkehrssituation beim Überholen. Eine PKW-Fahrerin, die in Richtung Sundern-Amecke unterwegs war, musste einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, welches mehrere Fahrzeuge überholte und nicht mehr rechtzeitig einscheren konnte. Die 47-jährige Fahrerin musste schließlich auf den Grünstreifen ausweichen und kam letztlich auf dem Radweg zum Stehen. Es handele sich hierbei vermutlich um einen SUV der Marke Suzuki. Der oder die Fahrer/in wurde später noch beobachtet, wie diese/r in Richtung Neuenrade-Affeln in die Einmündung Diektentalstraße abbog.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02933/90200 bei der Polizeiwache in Sundern zu melden.

