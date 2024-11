POL-HSK: Verkehrsunfall mit Fußgängern aufgeklärt, Polizei hat das beteiligte Auto ermittelt

Olsberg (ots) - In der "Morgenwiese" ist im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag eingebrochen worden. In ein Einfamilienhaus haben sich der oder die unbekannten Täter zwischen 18:15 Uhr und 14:15 Uhr gewaltsam Zugang verschafft. Sie durchsuchten Räume und Schränke. Die Ermittlungen zu möglicher Tatbeute dauern an. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden ...

