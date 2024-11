Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Arnsberg (ots)

Ein 46-jähriger Mann wurde bei dem Autounfall schwer, eine 41-jährige Frau leicht verletzt. Die beiden Arnsberger waren gegen 16:20 Uhr mit ihrem Auto auf der "Märkische Straße" Richtung Hüsten unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 21-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Auto die "Fürstenbergstraße" in Richtung Märkische Straße. In Höhe der "Dungestraße" sind die beiden Autos zusammengestoßen. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Die leicht verletzte Fahrerin und ihr schwerverletzter Beifahrer sind in Krankenhäuser gebracht worden. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollgesperrt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

