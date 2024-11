POL-HSK: Erneuter Kontrolltag gegen Einbruchskriminalität

Marsberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr kam es in Marsberg, zwischen Essentho und Meerhof, zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann, beide aus Marsberg, befuhren die K69 in Fahrtrichtung Essentho. Aus bislang ungeklärter Ursache streifte der PKW den Radfahrer seitlich. Daraufhin stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus ...

