BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Kehl

Baden-Baden (ots) - Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen bei einer Kontrolle am Rasthof der BAB 5 in Baden-Baden einen äthiopischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 28-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und somit eine 45-tägige Haftstrafe abwenden.

