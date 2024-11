Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Geldausgabeautomat gesprengt

Artern (ots)

Am Montagmorgen berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über die Sprengung eines Geldausgabeautomaten in der Schönfelder Straße in Artern.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5905563

Nach den ersten Ermittlungen wird von einem Beuteschaden im unteren sechsstelligen Bereich ausgegangen. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude sowie dem Geldausgabeautomaten wird ebenfalls auf einen Wert im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Zu den Tätern ist bekannt, dass es sich um drei dunkel gekleidete Personen handelte. Diese traten kurz nach der Tat die Flucht mit einer dunklen hoch motorisierten Limousine an. An diesem war vermutlich das Kennzeichen WZ-AD 1899 angebracht, welches am Sonntag in Wetzlar entwendet wurde. Aufgrund des Kennzeichendiebstahls in Hessen, lässt dieser die Vermutung zu, dass die Täter mit dem Tatfahrzeug über die Bundesautobahn 4 und 71 aus dem Mittelthüringer Raum zum Tatort angereist sind.

Zeugen, die ein Fahrzeug mit dem o.g. Kennzeichen auf den genannten Verkehrswegen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0291068

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell