Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballspiel Hallescher FC gegen BFC Dynamo

Halle (Saale), Dessau, Bitterfeld, Lutherstadt Wittenberg, Magdeburg. Köthen (ots)

Am Sonntag, den 10. November 2024 trifft um 14:00 Uhr in der Saa-lestadt Halle, in der Regionalliga Nordost der Halleschen FC auf den BFC Dynamo. Zur Unterstützung ihrer beiden Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ord-nung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bun-despolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei im Zeitraum von circa 08:30 Uhr bis 12:45 Uhr sowie von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr zu einer starken Frequentierung auf den Bahnstrecken Dessau - Bitterfeld, Lutherstadt Wittenberg - Bitterfeld - Halle (Saale) und Magdeburg - Köthen - Halle (Saale) sowie den entsprechenden Bahnhö-fen, insbesondere den Hauptbahnhof Halle (Saale) kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

