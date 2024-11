Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldausgabeautomat gesprengt

Artern (ots)

Am Montag kam es gegen 02.05 Uhr zu der Sprengung eines Geldautomaten in der Schönfelder Straße. Auf derzeit noch unbekannte Art und Weise führten die Täter ein unbekanntes Sprengmittel in den Geldausgabeautomaten ein und brachten diesen zu Detonation. Anschließend betraten mehrere dunkel gekleidete Personen die Bankfiliale und transportierten die Beute, eine unbekannte Menge Bargeld, zu einem dunklen hoch motorisierten Fahrzeug. Mit diesem entfernten sich die Täter von dem Tatort in unbekannte Richtung.

Sofort leitete die Thüringer Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Hierbei waren unter anderem die benachbarten Polizeidienststellen, ein Polizeihubschrauber sowie die Länderpolizeien in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen Hessen und Bayern beteiligt. Die Täter konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht gefasst werden.

Derzeit kommen am Tatort Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz. Zum Sach- und Beuteschaden können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem möglichen Tatfahrzeug nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0291068

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell