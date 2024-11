LPI-NDH: Mann fährt mit Benz alkoholisiert durch Sondershausen

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 08.11.2024 stellten zwei 28jährige Frauen ihren Pkw Seat Ibiza auf dem Parkplatz am Hauptfriedhof in Nordhausen, am Stresemannring ab. In der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:05 Uhr nutzte ein unbekannter Täter die Gunst der Stunde, schlug die Seitenscheibe ein und entwendete eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche. Neben persönlichen Dokumenten, fehlen auch Zahlungskarten und ein ...

mehr