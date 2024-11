Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandstiftung an Pkw

Nordhausen (ots)

Am Samstagabend gegen 22:20 Uhr wurde ein Feuer auf einem Pkw Land Rover in Nordhausen in der Sangerhäuser Straße, am Parkplatz zur Turnhalle festgestellt. Nachdem die Brandgefahr beseitgt war, kamen Polizeibeamte zu dem Schluss, dass jemand unbekanntes Papier im Bereich der unteren Windschutzscheibe entzündete. Das Papier war zusätzlich mit einer brennbaren Flüssigkeit versehen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt, da Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas zum Sachverhalt wahrgenommen oder den Täter gesehen hat, möge sich bei der Polizei in Nordhausen melden.

