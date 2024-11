Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad/Pkw-Fahrer immernoch unbekannt

Sondershausen (ots)

Am 08.11.2024 ereignete sich in der Florian-Geyer-Straße in Sondershausen gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer leicht am Arm. Der Pkw-Fahrer bemerkte den Unfall und hielt daraufhin an. Der Pkw-Fahrer, der sich nach Einschätzung des Fahrradfahres im Rentenalter befindet, ließ sich von dem 17-jährigen Fahradfahrer die Telefonnumer und Personalien geben. Er gab an, sich in nächster Zeit zu melden, was allerdings bis zu diesem Zeitpunkt nicht geschah.

Bei dem Pkw des älteren Mannes soll es sich um einen kakaobraunen Hyundai Geländewagen handeln. Es wird vermutet, dass der Fahrer des Hyundai in Sondershausen wohnt.

Deshalb bittet die Polizei Sondershausen um die Hilfe von der Bevölkerung. Wenn es Personen gibt, die den älteren Herren, seinen Pkw kennen oder das Unfallgeschehen bebobachten konnten, sollen diese Personen sich bitte umgehend telefonisch bei der Polizeiinspektion in Sondershausen melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell