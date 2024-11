LPI-NDH: Einbruch in Gartenhütte/Sportlerhaus

Geisleden (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, gegen 17:20 Uhr in der Hauptstraße in Geisleden. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Fahrer (79) eines PKW Renault mit einem 9-jährigen Mädchen, welches die Straße überquerte. Das Mädchen erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des PKW musste mit einem "Schock" ebenfalls behandelt ...

