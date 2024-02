POL-FR: Landkreis Lörrach: Polizei Schopfheim sucht Tatort und Geschädigten - Mithilfe erbeten

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 14.02.2024, gegen 18.10 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Eichbergstraße gerufen. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kam es in der Küche zu einem Brand in einer Pfanne. Ein 66-jähriger Nachbar, welcher bei der Brandbekämpfung half, zog sich dabei Verbrennungen an den Armen zu. ...

