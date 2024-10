Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Räuberischer Diebstahl in Regionalexpress - Rucksack gestohlen - Täter festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag kam es in einem Regionalexpress (RE14065) der Deutschen Bahn zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Um ca. 17 Uhr pöbelten zwei Männer aus Mecklenburg-Vorpommern mehrere Fahrgäste an. Darauffolgend kam es zu einer Schlägerei, als die Männer einem weiteren Fahrgast den Rucksack entrissen. Das Opfer, ein 23-jährger Mann aus Escheburg, wurde dabei leicht verletzt. Die Täter konnten in der Nähe des Bahnhofs Bohmte festgenommen werden. Sie wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht. Aufgrund möglicher Beeinflussung durch Alkohol wurde eine Blutprobe entnommen. Die Täter sitzen in Untersuchungshaft.

