POL-OS: Verkehrsunfall zwischen Taxi und Fahrrad - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Am Samstagmittag kam es am Neumarkt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-Jährigen. Gegen 12 Uhr griffen vier Unbekannte den Mann aus Osnabrück an der Bushaltestelle gegenüber des Amtsgerichts an und verletzten ihn durch Schläge und Tritte leicht. Nach ihrer Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer erstattete ...

