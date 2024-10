Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Körperverletzung am Neumarkt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag kam es am Neumarkt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-Jährigen. Gegen 12 Uhr griffen vier Unbekannte den Mann aus Osnabrück an der Bushaltestelle gegenüber des Amtsgerichts an und verletzten ihn durch Schläge und Tritte leicht. Nach ihrer Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zahlreiche Zeugen für die Körperverletzung gibt. Hinweise zu den Tätern werden unter der Tel. 0541/327-2115 erbeten. Gegen die vier Beschuldigten läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

