Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.t.W.: Brand im Mehrfamilienhaus - 2 Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen kam es zu einem gemeinsamen Einsatz des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei. Um 10:15 Uhr wurden die Kräfte in die Osnabrücker Straße alarmiert. Dort kam es zur genannten Uhrzeit aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Zum Zeitpunkt der Alarmierung war unbekannt, ob sich noch Personen im Haus befinden. Die Feuerwehr meldete glücklicherweise, dass in der unmittelbar brandbetroffenen Wohnung keine Person aufhältig gewesen ist. Durch den Brand wurden zwei Personen verletzt. Die brandbetroffene Wohnung wurde beschlagnahmt. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

