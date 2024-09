Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Taxifahrer mit Messer bedroht - Polizei nahm Täter fest

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend bedrohten drei Fahrgäste einen Taxifahrer mit einem Messer. Kurz darauf konnten alarmierte Polizeikräfte die Tatverdächtigen festnehmen. Der 50-jährige Taxifahrer setzte gegen 19:30 Uhr einen Notruf ab und meldete den Vorfall. Die Fahrgäste hatten zuvor die Zahlung für die Fahrt verweigert. Als der Fahrer einen der Männer am Arm festhielt, zog dieser ein Messer und verletzte den Fahrer zudem durch zwei Schläge ins Gesicht. Die Täter flohen daraufhin. Mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer wurden auf die Situation aufmerksam. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte die Männer wenig später in der Nähe des Tatorts in der Natruper Straße festnehmen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei Männer im Alter von 27, 31 und 50 Jahren. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Betruges ermittelt.

