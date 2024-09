Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Lkw-Anhänger geriet in Brand - A33 in RF Diepholz voll gesperrt

Osnabrück (ots)

Seit den frühen Morgenstunden am Montag ist die A33 bei Hilter aufgrund eines Lkw-Anhängerbrands vollständig gesperrt. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Gegen 4 Uhr bemerkte ein 40-jähriger Lkw-Fahrer beim Einfahren auf den Parkplatz Teutoburger Wald, dass seine Ladung, bestehend aus Strohballen, plötzlich und ohne erkennbaren Grund in Brand geriet. Der Fahrer handelte sofort und verließ zügig den Parkplatz, auf dem zahlreiche Berufskraftfahrer in ihren Fahrzeugen schliefen. Auf dem Beschleunigungsstreifen hielt er an, koppelte den Lkw vom brennenden Anhänger ab und stellte das Zugfahrzeug in sicherer Entfernung ab. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zum Brandort aus und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Die Autobahn bleibt in Fahrtrichtung Diepholz weiterhin vollständig gesperrt. Es wird erwartet, dass die Sperrung bis in die späten Morgenstunden andauern wird. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Hilter abgeleitet

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell