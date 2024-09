Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: 26-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Straße "An der Harenburg" zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine 29-Jährige wollte gegen 6:10 Uhr mit ihrem Opel nach rechts auf ein Grundstück abbiegen und übersah dabei einen Mann, der in der Einfahrt auf dem Boden lag. Der 26-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls dauern derzeit an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch ein Notfallseelsorger vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell