POL-OS: Osnabrück: Fahndungserfolg - Autodiebin nach Fahrzeugdiebstahl festgenommen - Flucht scheiterte an leerem Tank

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag gelang der Polizei Osnabrück die Festnahme einer 25-jährigen Autodiebin. Kurz vor 1 Uhr hatte die Französin, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, zusammen mit zwei Komplizen einen hochwertigen Lexus vom Parkplatz eines Autohauses in der Pagenstecherstraße aufgebrochen und entwendet. Ein Sicherheitsdienst alarmierte daraufhin die Polizei. Um ihre Flucht zu erleichtern, brachten die Täter gefälschte Kennzeichen an dem Neuwagen an. Letztendlich scheiterte die Flucht der 25-Jährigen vermutlich an dem fast leeren Tank des gestohlenen Fahrzeugs. An einer Tankstelle in der Bramscher Straße hielt sie an, um Kraftstoff nachzufüllen. Während des Tankvorgangs wurde sie von den Fahndungskräften gestellt und festgenommen. Der weiße Lexus vom Typ RX 480H wurde sichergestellt. Die beiden weiteren Täter sind noch immer flüchtig. Möglicherweise konnten sie mit einem weiteren Fahrzeug entkommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen beobachtet haben, um Hinweise. Diese werden unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder -3203 entgegengenommen.

