Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Oldendorf: Knapp drei Promille zur Mittagszeit - gefährdete Skoda-Fahrer andere Verkehrsteilnehmer? - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte war am Freitagmittag mit fast 3 Promille am Steuer eines Skoda Fabia in Melle unterwegs und gefährdete dabei möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei seine unsichere Fahrweise, woraufhin Beamte den Wagen auf einem Schotterparkplatz in der Heidestraße lokalisierten und den Fahrer kontrollierten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Mann keinen Führerschein besitzt. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein, auf einer Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nun werden Autofahrer gesucht, die gegen 13:30 Uhr in der Heidestraße durch den Skoda behindert oder gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell