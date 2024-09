POL-OS: Georgsmarienhütte/Alt-Georgsmarienhütte: Eigentümer von Kinderrad nach Diebstahl in der Kirchstraße gesucht (Foto)

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend wurde eine Tankstelle in der Mindener Straße Ziel eines bewaffneten Überfalls. Gegen 21:25 Uhr betrat ein Unbekannter das Gebäude in der Nähe des Stadtwegs und bedrohte die 18-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und einer ...

mehr