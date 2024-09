Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Lüstringen: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in der Mindener Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurde eine Tankstelle in der Mindener Straße Ziel eines bewaffneten Überfalls. Gegen 21:25 Uhr betrat ein Unbekannter das Gebäude in der Nähe des Stadtwegs und bedrohte die 18-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und einer Schachtel Zigaretten. Die Mitarbeiterin folgte den Anweisungen des Täters, der anschließend mit seiner Beute vermutlich zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchtete. Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt und alarmierte sofort die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 17-19 Jahre - 175-180 cm groß - schmale Statur - blaue Augen - maskiert mit schwarzem Tuch

Zur Bekleidung:

- schwarze Daunenjacke mit Kapuze - schwarze Jogginghose, - weiße Schuhe - grauer Handschuh an der rechten Hand - schwarze Pistole

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter /327-3603 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell