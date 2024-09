Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Autofahrer nach Beinahezusammenstoß mit E-Scooter Fahrerin gesucht - 15-Jährige leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Bereits am Montagabend, dem 16.09.2024, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der Osnabrücker Straße in Höhe der Einmündung Zum Waldwinkel beinahe ein Unfall zwischen einem Auto und einer E-Scooter-Fahrerin. Der Fahrer des weißen Pkw übersah die 15-jährige E-Scooter-Fahrerin, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte. Vor Ort gab die Jugendliche zunächst an, unverletzt zu sein. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen des Vorfalls, sich zur nachträglichen Unfallaufnahme bei der Polizeistation in Hasbergen unter der Telefonnummer 05405/895440 zu melden.

