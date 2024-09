Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - drei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Werlte (ots)

Am Samstag gegen 15.50 Uhr fuhr ein 29-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger, ein 55-jähriger Fahrer eines Opel Corsa und ein 55-jähriger Fahrer eines Opel Vectra auf der Emslandstraße in Richtung Lahn. Dabei beabsichtigte der Fahrer des Opel Vectra die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen und scherte nach links aus. Gleichzeitig setzte auch der vorausfahrende Corsa Fahrer zum Überholen an, sodass der 55-Jährige Vectra Fahrer nach links auswich und gegen einen Baum prallte. Infolgedessen wurde der 55-Jährige sowie ein 24-Jähriger und eine 21-jährige Mitfahrer/in im Vectra leicht verletzt. Alle anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Bei dem Unfall wurde lediglich der Opel Vectra beschädigt.

