Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Rheinstraße in Neuwied

Neuwied (ots)

Am Nachmittag des 28.01.2024 gegen 16:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Rheinstraße 34, Neuwied, in Höhe des Restaurants La Cuba. Die Verkehrsunfallverursacherin touchierte beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten PKW und verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden am geparkten PKW am hinteren rechten Kotflügel. Durch einen Verkehrsunfallzeugen konnte mitgeteilt werden, dass es sich bei dem unfallflüchtigen PKW um einen schwarzen Peugeot/Citroen handeln soll. Der Vorfall soll durch weitere Zeugen beobachtet worden sein. Diese Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied in Verbindung zu setzten und somit bei der Aufklärung des Sachverhalts behilflich zu sein.

